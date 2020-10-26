中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會。在聽證會上，一開始聽證會表示在這場會議上，正方反方都可以得到充分溝通，但會中當鑑定方評斷中天缺失時，中天提出抗議表示事先並未有收到相關資料，此外，中天方希望可以就指控內容想進行回應，也數度遭到聽證會駁回。

中天新聞台執照年底到期，面臨換照，但國家通訊傳播委員會（NCC)竟首度為此在26日舉辦聽證會，外界質疑執政的民進黨因無法容忍不同聲音、介入影響換證，連日來社會批評聲浪不斷。聽證會今上午9:30起舉行，外界也高關注這一場攸關我國新聞自由未來發展的關鍵會議。旺旺集團董事長蔡衍明也到場，親自出席聽證會。

聽證會一開始，中天當事人方伯勳律師就提出程序問題，表示依原程序，當事人跟利害關係人為10分鐘、15分鐘，為了陳述完整，請求允許合併時間，因有8項議題，且本案事件重大，並請求鑑定人可陳述時間可否允許延長，希望酌以延長10到15分鐘，強調不會陳述與案情無關內容，此意見獲得同意。但中天要求以PPT說明，即遭到駁回。

待進行到「鑑定人」陳述時提出中天的缺失，中天方對此表示，可否針對鑑定人表達意見，如要駁回，就應記下來。方強調，依照行政程序法規定，經過聽證程序的一個案件，是沒有訴願程序的，如果要救濟是到這個法院去，因此其實聽證程序的目的其實就是要取代訴願，因此依照這個訴願法，事實上NCC應該是要事先提供給中天這些資料，但是並沒有提供，這是第一點；第二個點是訴願法67條規定，如果沒有經過這個當事人陳述對鑑定的意見的時候，不能夠採為對我們做不利的一個判斷，所以我們現在已經有7位鑑定人，已經這個陳述完意見了，是不是請主席針對中天提出的疑問，針對這7位鑑定人的鑑定內容表達意見。

方指出，對鑑定人表達意見依照訴願法67條的規定是完全不一樣的，那如果說主席要駁回的話，那請三位就討論之後駁回，記名在這個聽證記錄上，但是我認為一個正常的法律程序就應該要讓他對鑑定人表達意見。聽證會表示會給資料，但駁回可表達意見，準中天對此記錄。

今日出席鑑定人有：公民參與與媒體改造聯盟林月琴、台灣人權促進會副會長沈伯洋、中研院法律學研究所研究員廖福特、輔大新聞係副教授陳順孝、東吳會計系副教授柯瓊鳳、文大新聞系副教授陳慧蓉、北大經濟系教授郭文忠。

(中時新聞網)