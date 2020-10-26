陸股開低走高，截至午間收盤，滬指報3,254.54點，跌0.72％，成交額人民幣（下同）1,475億元；深成指報13,181.90點，漲0.41％，成交額2,492億元；創業板指報2,612.52點，漲0.45％，成交額1,325億元。

從盤面上看，電力物聯網、充電樁、電氣設備類股表現強勢，啤酒、白酒、券商、銀行類股早間低迷。海康威視漲停，貴州茅台跌超4％。

(工商 )

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