陸股開低走高 深成指午間收盤漲0.41％ 11:512020/10/26 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股開低走高，截至午間收盤，滬指報3,254.54點，跌0.72％，成交額人民幣（下同）1,475億元；深成指報13,181.90點，漲0.41％，成交額2,492億元；創業板指報2,612.52點，漲0.45％，成交額1,325億元。 從盤面上看，電力物聯網、充電樁、電氣設備類股表現強勢，啤酒、白酒、券商、銀行類股早間低迷。海康威視漲停，貴州茅台跌超4％。 (工商 ) #成交額 #陸股 #開低走高 #午間 #收盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股開低 滬指開盤跌0.59％ 10:092020/10/26 財經 《營建股》工程案滿手 達欣工今年獲利看增逾4成 11:082020/10/26 財經 1分鐘讀財經》盤中零股交易今起跑 成交值估漲5倍 08:052020/10/26 財經 零股盤中交易上路 歷史性第1筆搓合台積電成交破9000股 09:212020/10/26 財經 青安續辦 利率、寬限期更優惠 04:102020/10/26 財經焦點 盤中零股交易今起跑 04:102020/10/26 財經要聞 日電貿轉投資 陞達科11月底掛牌 04:102020/10/26 證券．權證 陸股基金定期定額 瞄準新經濟題材 04:102020/10/26 投資理財 《期貨》三大期指攜手開高 11月台指期漲10點 09:082020/10/26 財經 三星會長李健熙病逝 遺產稅估10兆韓元 04:102020/10/26 財經要聞 財經熱門新聞 真的要衝了！星宇航空宣布開航曼谷、大阪、東京 - 財經 再投書挺陸 避險傳奇達利歐：偏見讓很多人看不到中國機會 - 要聞 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 謝金河再暗挺川普 點名全世界賭美國大選股市巨頭卻未表態 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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