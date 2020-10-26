新華社報導，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議26日上午在北京召開。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議（討論稿）」向全會作了說明。

根據時間表，9月28日的政治局會議上，已討論了「十四五規劃」的建議稿，五中全會將審議建議稿後並公布相關內容。規劃全文將等到2021年的全國人大、政協「兩會」審議通過後才會正式公布。

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