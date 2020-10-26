五中全會26日召開 聚焦「十四五」規劃 11:502020/10/26 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議26日上午在北京召開。中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議（討論稿）」向全會作了說明。 根據時間表，9月28日的政治局會議上，已討論了「十四五規劃」的建議稿，五中全會將審議建議稿後並公布相關內容。規劃全文將等到2021年的全國人大、政協「兩會」審議通過後才會正式公布。 (工商 ) #建議 #五中全會 #召開 #規劃 #全會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五中全會 聚焦十四五、2035年藍圖 04:102020/10/26 焦點新聞 中共十九屆五中全會今開幕 關係到未來25年的現代化 10:532020/10/26 兩岸 《店頭市場》博晟生醫、亨泰光申請上櫃案 本周審議 08:512020/10/26 財經 專家傳真－不動產投資信託基金(REITs) 推行雙軌制之法制挑戰 04:102020/10/26 專題周報 免稅建言列參考 月底生效 國內企業可OBU開戶 04:102020/10/26 金融．稅務 《盤中解析》觀望氣氛濃 緩攻12950點 11:252020/10/26 財經 禮客Outlet週年慶 最後8天再推破盤優惠 12:002020/10/26 生活 五中全會今召開 聚焦十四五 04:102020/10/26 全球財經 中天換照聽證會今登場 藍委集結、高雄民眾包車北上力挺 08:372020/10/26 政治 陸工信部：考慮5G等納入「十四五」專項規劃 11:302020/10/26 財經 財經熱門新聞 再投書挺陸 避險傳奇達利歐：偏見讓很多人看不到中國機會 - 要聞 真的要衝了！星宇航空宣布開航曼谷、大阪、東京 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 謝金河再暗挺川普 點名全世界賭美國大選股市巨頭卻未表態 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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