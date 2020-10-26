「浩角翔起」成員阿翔2011年與老婆Grace結婚，9年生了1子2女，去年阿爆出與謝忻婚外情，事後老婆選擇原諒，兩人積極修補關係，如今已恢復平靜家庭生活，而Grace最近也常上節目分享生活，表示近日問了孩子們長大想做什麼？兒子快速簡潔的回答，讓媽媽超傻眼。

Grace作客《聽媽媽的話》，聊到小孩的未來志向，表示其實對孩子沒有特別要求，基本是希望他們能朝著自己的興趣前進，做自己真正想做的事，解釋這個理念講起來很籠統，但「真的是想要他們快樂」。

她分享女兒小泡芙出生時的有趣經驗，當時曾帶她去算命，命理師鐵口直斷小泡芙以後會當老師，等到女兒上一年級的時候，Grace問了她未來想做什麼工作？小泡芙思考後竟說：「我以後要當一個英文老師」，媽媽聽了很高興，因為這是很明確的志向，結果轉頭問年紀比較小的兒子布朗尼，他也秒答：「我以後要『開挖土機』啊！」，讓媽媽大傻眼。

倒不是開挖土機不好，而是Grace覺得兒子知道的職業不多，又根本沒思考，而當時他多在玩小汽車玩具，推測因此下意識要當怪手司機，小禎則說女兒Emma小時候有段時間很喜歡便利商店，當時就立志要當7-11店員，她聽了就鼓勵她去做想做的事情沒問題，「只要不偷不搶、善良就好！」，一番話讓現場眾人都覺得認同加佩服。

(中時新聞網)