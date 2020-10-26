◎中天新聞台換照聽證會 藍營集結場外抗議爭新聞自由

通傳會（NCC）今天進行中天新聞台換照審查聽證會，由於關台傳聞不斷，為爭取新聞自由，333政黨團結聯盟等藍營團體，聚集場外抗議，高呼「伸張媒體正義、反關台挺中天」口號，國民黨團總召林為洲指出，會關掉中天新聞台的唯一理由就是觸犯國安問題，但台灣是法治國家，若行政單位無法指證，就無權干涉新聞自由。

◎籌不到1億保金 張綱維：押我沒任何幫助

遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等遭起訴，羈押迄今。台北地院19日裁定張以8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保，但他目前尚未籌足金額。北院今召開延押庭，張說，現在押他沒有任何幫助，只會欠國家越來越多錢，關到死也無力償還，只有讓他出去處理遠航動產、還錢給國家，才能減少浪費國家資源。

◎台南交流道出口標示之亂 林佳龍：將改回來

國道1號永康、大灣及台南交流道出口標示，近日由「永康、仁德、台南」地名，更正修改為「中正北路、復興路、中山路」路名，遭不少網友批評，連台南市長黃偉哲26日上午都忍不住呼籲，希望交通部從善如流。對此，交通部長林佳龍在臉書上稱，會調整做法，除直轄市名「台南」仍將研議調整外，其餘先恢復舊有指引。

◎立榮軍包機高雄飛東沙 今正常補飛

立榮航空一架軍包機日前從高雄小港機場起飛往東沙，因香港區管中心拒絕進入被迫折返，未料事後又因天候因素無法補飛。今早軍包機編號BT-9051比原定時間晚15分起飛，8點35分出發，航程70分，預定9點45分飛抵東沙。

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(中時新聞網)