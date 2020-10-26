民間反瘦肉精毒豬聯盟今(26日)於立院召開記者會，抨擊農委會開放萊豬犧牲臺灣農牧業與環境，針對農委會主委陳吉仲，民團也嗆他立場昨是今非、雙重標準，不配擔任農政首長。該聯盟發言人李建誠表示，將經濟委員會召開的萊豬公聽會中邀請陳吉仲辯論。

開放進口美萊豬議題持續在立法院延燒，經濟委員會今召開公聽會，李建誠也受邀發言，他在公聽會前先召開記者會，邀請律師黃維幸、前榮總醫師蘇偉碩及民間養豬業者發言，他們表示，開放萊豬進口是喪權辱國，嚴重傷害臺灣養豬產業。

李建誠說，開放進口萊豬將衝擊國產豬肉的市場占比，他引用臺大經濟所博士的研究表示，進口豬肉已經快速替代國產豬肉，近10年佔比從1％上升至10％，國產豬產量逐年下降，明顯具有替代效果，除此之外萊豬在內臟雜碎競爭價格優勢更強，勢必擴大市場影響。

律師黃維幸曾協助雲林毛巾業處理WTO貿易爭端，對於萊豬開放式依照國際標準的說法，他認為，在WTO中的動植物防疫檢疫措施 (SPS)或是CODEX都允許各國憑藉科學證據及風險評估去制定比國際標準更為嚴格的標準，可以跟歐盟一樣，拒絕CODEX的決策。前榮總醫師蘇偉碩也指出，農委會完全棄守為臺灣農業環境把關的職責，在萊豬進口方面只單方面配合衛福部，沒有履行職責。

(工商 )