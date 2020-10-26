館長陳之漢8月間遭槍手劉丞浩埋伏槍擊，館長遭連開3槍手臂和腿部中彈倒地，劉事後帶槍投案，檢方聲押禁見獲准，羈押期限快滿2個月，新北地檢署再度聲請延押，新北地院裁定延長羈押獲准，劉遭延押2月，禁止接見通信。

23歲劉男8月28日凌晨2時在林口成吉思汗健身俱樂部旗艦店埋伏，朝館長開3槍，造成他右手臂、右大小腿中彈。館長中彈後開直播交代遺言，消息震驚社會。劉投案後被警方依「殺人未遂」、「違反槍砲彈藥刀械管制條例」罪嫌移送新北地檢署，檢方認為劉犯罪嫌疑重大，有串、滅證之虞，聲押禁見獲准。

案發後，檢警發現劉是竹聯幫寶和會成員，且案發前與幫派幹部施俊吉有聯絡，施俊吉本月7日也因涉嫌擄人勒贖、恐嚇取財等案被檢方聲押禁見獲准。

不過，據了解劉至今沒有鬆口是否有幕後黑手，由於羈押期限28日期滿，新北地檢署再度聲請羈押獲准，劉遭延長羈押2月，禁止接見通信。

(中時 )