台股盤中零股交易上路首日，成交量能大爆發，據統計，截至上午11點半過後，台積電（2330）成交量已達14.7萬多股，玉山金（2884）也有14.3萬多股，分別暫居盤中零股交易首日的電子股及金融股零股交易王，另外長榮（2603）成交也破10萬股，暫居傳產零股成交王。

證交所統計，盤中零股交易合撮合次數達88次，比之前的盤後零股交易只有一盤相較，足足多出88倍，預期盤中零股交易會激增，今日上路首日，成交量能大爆發，以台積電來說，上周五盤後交易只有5萬多股，早盤成交才二個半小時就達到14.7萬股，增加快2倍，玉山也一樣，上周五成交5萬多股，目前也達到14.3萬股，還有約二個小時成交時間，預期成長幅度還一路攀升中。

不只這二檔大幅成長，還有許多個股都呈現大幅成長態勢，據統，上周五盤後交易前十名個股分別為：聯電、鴻海、長榮、第一金、錸德、國產、玉山金、台積電、華邦電、茂迪等，成交股數各為70,172股、67,821股、57,785股、56,079股、54,452股、53,434股、53,123股、52,385股、48,991股、46,289股。

然而早盤成交二個半小時，已各達5.5萬多股、4.4萬多股、10.2萬股，5.6萬股、3.7萬股、3.1萬股、14.3萬股、14.7萬股、2.1萬股及4.3萬股。

此外，上周五成交金額多屬於高價股，前十大股分別為：台積電、大立光、聯發科、鴻海、中租-KY、昇佳電子、日友、保瑞、裕融、玉晶光等，成交金額各為2,381萬元、2,375萬元、690萬元、547萬元、535萬元、314萬元、271萬元、261萬元、249萬元、239萬元。

以上述十檔上周五成交股數各為52,385股、7,423股、10,113股、67,821股、37,380股、4,132股、12,269股、12,126股、25,365股、4,054股，今天早盤成交二個半小時也都是跳躍式增長，台積電、大立光、聯發科、鴻海及中租-KY等，各達14.7萬股、1.2萬股、1.1萬股、4.4萬股、1.7萬股。

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