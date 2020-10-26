世人普遍認為睡眠不足會引起健康方面的問題，先前的研究證實，只睡6小時的人，其認知能力和整夜沒睡的人是一樣的，然而最新研究則發現，睡眠不足的人，會損及「對人生的喜悅感」。

加拿大英屬哥倫比亞大學心理學副教授南西（Nancy Sin）及研究團隊，以33至84歲的1982位成人為對象，研究睡眠時間和日常生活相關的反應。

研究團隊先了解被實驗者基本的睡眠時間，然後連續8天和被實驗者進行電訪，電訪的內容包括前一晚的睡眠時間、當天經歷正面及負面的事情、對於發生事情的感受…等。

南西表示，人們只要透過擁抱或消磨時間，就能覺得很幸福地過一天，不過在電訪後發現，睡眠時間比較少的情況下，沒有辦法感受到積極向上的動力，而且負面情緒還會被放大，而且睡眠不足除了讓積極的情緒減少之外，也會讓壓力變大，但若是睡眠充足則可以克服負面情緒及減輕壓力。

研究團隊也發現，有慢性病的人，若是能增加睡眠時間，對於病情的改善也很有利，而且生活上增加正面思考力，也是很有幫助的。

科學類媒體ScienceAlert調查發現，先進國家的人們，睡眠時間有縮短的趨勢，尤其是受到新冠肺炎影響後，睡眠時間的減少更是明顯。睡眠在生活的優先順序應該提高，畢竟若是睡得好，除了健康之外也會感受更幸福。

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(中時新聞網)