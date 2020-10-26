55名台商台青獲邀共祭軒轅黃帝，緬懷華夏始祖。（主辦單位提供）

10月25日是農曆九月初九重陽節，大陸浙江縉雲縣仙都舉辦了江南地區最盛大的祭祀軒轅黃帝大典，以「四海同心，華夏共祭」為主題，兩岸各界和海外華人代表齊聚，緬懷華夏人文始祖——軒轅黃帝。

25日上午9時50分，祭祀大典在莊嚴嘹亮的長號中拉開序幕，擊鼓34響，代表34個省、直轄市、自治區、特別行政區；撞鐘15響，象徵全球15億炎黃子孫。主祭人依次向軒轅黃帝敬上高香、敬獻花籃。縉雲縣縣委書記李一波向黃帝像敬酒後，縉雲縣縣長王正飛恭讀祭文。

浙江縉雲縣山水秀麗，傳說黃帝曾在此地的仙都山煉丹。（主辦單位提供）

縉雲祭軒轅黃帝，古禮祭典可上溯至夏朝。（主辦單位提供）

55名台商、台青代表獲邀與會，並在祭祀黃帝祠宇前合影留念，參觀黃帝雕像、縉雲堂、懷祖堂和縉台交流展覽館，部分台商台青還參加了兩岸民俗文化風情節活動。

縉雲祭軒轅黃帝大典，舞者著古代漢服獻舞。（主辦單位提供）

首次參加軒轅黃帝祭祀活動的浙江義烏台商協會常務副會長、義烏台青會主委陳覺生表示，整個祭祀大典都按照古禮進行，還原了古代的祭祀歷程，令人非常震驚也非常驚豔。他認為，兩岸同屬炎黃子孫，所以能有機會參加祭祀、追根溯祖，對自己來說意義非凡。

同為首次參與祭祀的溫州台商協會常務副會長、溫州台青會主委徐建台也認為，兩岸同根同源，有五千年的歷史。縉雲仙都舉辦的軒轅黃帝祭祀大典是一個非常好的活動，讓參與者有機會真正感受到古代祭祀活動昌盛、磅礴的現場氣氛。

傳說，軒轅黃帝在浙南的古縉雲山鑄鼎煉丹、馭龍升天，且黃帝又名縉雲氏，當地因此得名縉雲縣，成為中國南方軒轅黃帝的祭祀中心、黃帝文化輻射中心和研究中心。縉雲仙都景區內的黃帝祠宇，與陝西黃陵遙相呼應，所以黃帝在中國大陸又有北陵南祠之說。浙江縉雲的軒轅黃帝祭祀活動，可追溯到夏商周時期。

每年清明、重陽，縉雲都會按照禘禮（禘為天子諸侯宗廟之祭，春曰礿，夏曰禘）規格舉辦軒轅黃帝祭祀大典。並且被列入大陸國家級非物質文化遺產。

(中時 )