台中市持續投入預算整修登山步道，今年度觀旅局針對霧峰區中心瓏登山步道及阿罩霧櫻花杜鵑步道進行整建工程，包括老舊既有木棧道拆除並重建新木棧道、既有木作設施進行護木漆塗覆、指標不足處新設指向牌面、受沖刷的路面進行水路導流等工作項目，兩條步道總長約5.1公里，將於月底開工，預計明年3月完工。

觀旅局長林筱淇表示，中心瓏登山步道位在台灣省議會紀念園區後山，步道總長約1.8公里，路線內多為木棧道階梯或緩坡道路，中間有座景觀平台，俯瞰整個霧峰市區一覽無遺，屬親子級步道，適合帶著全家大小上山運動順便伸展筋骨，調解疲累身心。

圖為霧峰中心瓏登山步道。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

霧峰林家宮保第園區。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

另阿罩霧櫻花杜鵑步道亦位在台灣省議會紀念園區後山，入口位於仁德巷的產業道路，步道總長約2.3公里，屬休閒級步道，適合一般大眾健走，春天可以欣賞到兩側沿途盛開的櫻花與杜鵑，享受登山樂趣。

觀旅局表示，整建工程將於10月底開工，預計於明年3月完工，未來將提供地方居民及外地遊客更完善的步道設施，歡迎遊客利用假期規劃來台中霧峰健走踏青2日遊。

民眾第1天可安排至霧峰參觀富有人文歷史氣息的藝文館舍及國定古蹟，如霧峰林家宮保第園區、霧峰林家花園、台灣省議會紀念園區等景點，欣賞古蹟散發的懷舊韻味與歷史價值，晚上可安排至微笑菩提背包客棧或其他合法旅宿住宿。

第2天一早前往霧峰山區步道健走，登上景觀平台飽覽美景，放鬆身心，下午則至濃濃眷村樸實風格的霧峰光復新村悠閒散步、拍照打卡，於各式文青小店為親友選購伴手禮，亦有充滿特色的青創咖啡廳、麵食館、麵包館等美食可供遊客駐足品嚐，於回程中品味這趟美好旅程。

觀旅局指出，台中氣候怡人市假日出遊首選，請大家把握國旅安心旅遊補助「安心旅遊加碼送」活動，31日前除了住宿台中享有每房1000元補助外，還加贈遊客每房400元好禮，包含五星級飯店餐券、台中特色辦手禮、泡湯券、觀光工廠通用券等禮品，民眾若分享好康，還有機會獲得「一年免費泡湯券」等大獎，安心旅宿業者名單＆旅宿業優惠情報(陸續更新中)可參考：https：／／bit.ly／2JkFNCg，若搭配振興券更超值，更多的旅遊優惠情報請上台中觀光旅遊網查詢。

(中時 )