儘管杜蘭特去年夏天就從勇士跳槽籃網，打算跟好友厄文並肩作戰，他選擇離開勇士的幕後原因仍被一一爆出，甚至勇士總管邁爾斯在2018年勇士奪冠後，跟美媒開玩笑的一番話也被挖了出來，因為邁爾斯竟嗆杜蘭特只配拿中產合約。

在2018年勇士完成2連霸後，美媒詢問邁爾斯，「聽說你告訴杜蘭特明年可以得到任何他想要的合約嗎？」沒想到邁爾斯開玩笑回應，「那只是講給媒體聽的，他肯定不能拿到任何想要合約，我猜就是中產合約，我們關起門來這樣說。」

邁爾斯甚至繼續加油添醋，「杜蘭特上個球季好像跟柯瑞說過，說自己可以想要什麼合約就可得到，就跟柯瑞一模一樣。可是我認為這不一樣，柯瑞一直都待在勇士效力，從很久很久以前就在這裡了，他憑本事賺到的，這是他應得的。」

從邁爾斯這些開玩笑的回答當中，還是可以清楚感受到勇士高層把杜蘭特當作「外人」，難怪杜蘭特不只一次說過，自己待在勇士始終沒被當作真正一哥，就算他連兩年奪下總冠軍賽MVP也一樣，所以最後選擇跳槽籃網也不意外吧！

(中時 )