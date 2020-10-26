新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光業，民眾悶久了，都在問何時可以出國玩？雄獅集團品牌策略總經理游國珍坦言，綜合疫情、國際情勢判定，國際旅遊會逐步開放，但無法一蹴可幾，若要恢復至疫情前的海外旅遊榮景，恐怕要等到2024年，不過他持樂觀態度，2024年應該會比2019年好很多。

星夢郵輪探索夢號26日首航靠泊台南安平港，由台南市長黃偉哲、雄獅集團品牌策略總經理游國珍等人喜迎嘉賓訪府城。游國珍說，今日為郵輪環島7趟中的第2趟，目前整體遊程已賣出6成，歡迎民眾上網選購，享受郵輪環島之旅。

星夢郵輪探索夢號26日首航靠泊台南安平港。（李宜杰攝）

談到新冠肺炎對旅遊業的衝擊，游國珍坦言，確實該深思如何生存。游表示，目前雄獅集團積極經營國旅，盼透過企畫旅遊，提供深度體驗供消費者參考。

游國珍也說，雖然目前雄獅集團位於台灣的實體門市正逐漸減少，但由於這些實體門市多位於一級戰區、房租昂貴，因此目前集團研擬在台灣的交通樞紐、旅遊景點等設立門市，如基隆港、高雄港、屏東枋寮等，反而更能吻合消費者的國旅需求。

游國珍說，雄獅集團每年的海外旅遊營收約為300億，國旅僅約20億，但由於預估要到2024年，才會恢復海外旅遊榮景，因此目前集團也正積極提高國旅收益。游國珍稱，其實全台3500家旅行社中，只有約400家經營國旅，因此雄獅集團將看準商機，目標明年國旅每月成長至5億元，將國旅年營收提升至60億，力促國旅生態轉型。

另外，雄獅集團日前曾傳出大規模人事精簡，游國珍澄清，僅是調整部門，實際裁員比例約為4、5％左右。游國珍也說，雄獅集團深信國旅是一項投資，因此不會放棄，雖然旅遊業在疫情當前是首當其衝，但只要培養實力，疫情過去後也是最具潛力的產業。

(中時 )