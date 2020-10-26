捍衛新聞自由 民眾NCC前抬棺抗議！

中天新聞台換照審聽證會，今上午9點半在國家通訊傳播委員會濟南路辦公室舉行，辦公室拉下鐵門，但門外卻聚集上千位民眾，高喊「伸張媒體正義、反關台挺中天」口號，同時要求行政院長蘇貞昌下台，警方則派出300名警力負責通傳會周邊維安，稍早有民眾表演行動劇與警方發生推擠，上到場參與活動的人數不斷增加。

到場參與活動的包括民主監督聯盟總召集人黃正忠、藍天行動聯盟主席武之璋、統促黨總裁「白狼」張安樂、全國軍事院會校友總會理事長季麟連、前新聞局長鍾琴、國民黨副祕書長李彥秀、國民黨團總召林為洲、藍委鄭麗文、鄭正鈐、李德維、許淑華、楊瓊瓔等人，上午都到NCC外聲援中天新聞台，捍衛新聞自由。

到場聲援中天新聞台的支持群眾到中午11點人數已經破千，同時不斷的增加當中。（陳鴻偉攝）

多個團體上台演警表達對於「反關台挺中天」的支持，並高呼蘇貞昌下台。（陳鴻偉攝）

警方為維護交通秩序，今上午9時起實施彈性管制，濟南路路段在金山南路與杭州南路禁止車輛通行，人潮已將通傳會外馬路擠得水洩不通，從濟南路上往杭州南路方向溢出，預估人潮超過1000人，警方也將適時擴大管制範圍。

上午11點多，到場集會的團體表演行動劇，發生一波推擠，但現場民眾仍士氣高昂，高喊「蘇貞昌下台，蔡英文踹共」，持續聲援中天新聞台。

(中時 )