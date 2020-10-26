台中市傳出51歲林姓男子施打流感疫苗10天後，出現手腳發麻、四肢無力、自律神經失調、呼吸急促困難現象，送醫後診斷為「急性多發性神經炎」，有生命危險。亞大醫院感染科主治醫師張為碩26日表示，「急性多發性神經炎」的病程速度非常快，發生比例約十萬分之一，林男罹患「急性多發性神經炎」，是否與施打流感疫苗有關？還很難講。

張為碩指出，「急性多發性神經炎」症狀以肢體為表現，而且從遠方往近端發展，急性的病程速度與一般常見的「多發性神經炎」的明顯差別就是病程非常快，但發生比例相當低，約十萬分之一。

林男案例引發不少民眾緊張。張為碩表示，施打流感疫苗最常見的是注射部位局部紅腫及類流感症狀，流感疫苗只含有死掉的病毒。一般成人注射後，若發燒、不適超過一天或注射部位有明顯的紅腫，就需要改快就醫，但是，如果相關症狀在一天內就改善了，那就不太需要就醫。

(中時 )