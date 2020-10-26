彰化縣失智服務涵蓋率全國第一，高達45.65％，遠高於全國平均19.62％，縣府號召縣內地區醫院以上的10家醫院全納入共同防護網，更在社區廣布29處失智照顧據點，並著手在215個長照Ｃ據點進行高齡者失智篩檢，去年10月至今已篩檢113場、2580人，發現205個疑似案例。

王惠美感謝公私合力，彰化縣衛生局的用心與努力，同時特別感謝地區醫院及據點的加入，這份榮耀是大家用心努力得到的。企盼及早發現及早治療，守護彰化縣民的健康。

根據衛福部的統計，至去年底止，各縣市失智服務涵蓋率，彰化縣不僅比六都好，更高居全國之冠，第二名的花蓮縣雖然已達33.14％，但與彰化縣仍有12.51％的差距，彰化縣遙遙領先。

王惠美表示，這不是僥倖，縣府團隊也不以此自滿，好還要更好，將持續精進為民服務，縣府團隊將本著人飢己飢人溺己溺的精神，為了照顧者。

彰化縣衛生局表示，全縣醫學中心、區域醫院與地區醫院統統全部都納入，防護失智行列，醫院設立失智照顧的10處示範據點，並協助19處社區型據點，提供失智者初級的復健與認知訓練，更在全縣長照Ｃ據點篩檢，以「極早期失智症篩檢量表」問卷方式進行篩檢，成效良好。

(中時 )