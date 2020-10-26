百年古蹟開放營運！台南知事官邸將成為台南觀光旅遊新景點。為了讓遊客更深入認識文化古城，台南市政府委託安提阿設計團隊，歷經一年策劃籌備，保留古蹟原貌並融入現代時尚，以全新品牌知事官邸生活館亮相，11月7日舉辦開幕式，並於11月8日起正式對外開放。

台南知事官邸建於1900年(明治33年)，為典型的英國在南洋所建造的殖民樣式建築，兩層樓高，四面都有拱廊，中間與兩側突出為八角形，造型特殊且浪漫。台南人都稱它為「時鐘樓」，因為原有屋頂山牆圖騰狀似時鐘而聞名，這裡除了做為縣知事的官邸外，另一個重要的用途是日本皇族外出時的「御泊所」，至1941年為止，有近二十位日本皇族曾到訪停留，比做為總督官邸的台北賓館數量還來得多，可見台南知事官邸在台灣日治時期歷史中重要的角色。

在知事官邸，安提阿設計團隊整合居家、生活、服飾、珠寶品牌與設計師進駐商品包含Crate ＆ Barrel、Georg Jensen Living、@aroma、Stelton、Design House、Anglepoise、Finara、沙布喇.安德烈、黃秀瑾、JRY Jewelry及Shin Yuan Jewelry等，帶給南部消費者實體體驗與感受的機會，提供更多居家及生活新靈感。

展廳內亦將相繼推出藝術、設計、文物及各類型之主題展覽，首波展覽更攜手采泥藝術，邀請霍剛及李光裕兩位大師，以繪畫與雕塑在古蹟空間中對話。未來寶吉祥藝術中心的精品藝術亦將在此展出。戶外空間則以市集、主題活動、風格餐宴、深度旅行等多元的體驗，期待讓所有的參與者經歷全新的生活面貌。

安提阿設計總監呂賢文表示，在台南生活了二十多年，深深感受到台南古城的文化魅力，他也期許文化資產能夠真正與現代生活連結；讓古蹟建物不僅只存留過去的歷史跟記憶，希望藉由融合，能重新創造一些新的歷史與新的記憶。

(中時 )