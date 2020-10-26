違法露營場林立，民進黨新北市議員張錦豪質疑，新北市131座露營區僅5處合法，不合法比例達9成6，尤其石門某蒙古包奢華露營場，不僅違法座落水源保護區，帳篷材質不防火還設烤肉區，一但發生意外後果不堪設想，「根本就是違建卻無法可罰」；市長侯友宜回應，這太扯了，將儘速列入公安小組安排拆除，「違法露營場該拆就拆、該罰就罰。」

新北市議會總質詢進入第2周；張錦豪質詢指出，新北131處露營場，僅阿里磅生態休閒農場、雙溪平休閒農場、龍門露營度假基地、樹林河濱公園露營區、金山青年活動中心等5處合法，其餘126間通通不合法，違法比例高達96％。

該蒙古包設備奢華，帳內設置冷氣、雙人床、傢俱、固定插座跟帳內照明等設備，帳外提供烤肉、泳池空間。（許哲瑗攝）

侯友宜指出，這太扯了，「違法露營場該拆就拆、該罰就罰。」（許哲瑗攝）

張錦豪質疑，過去露營區僅提供草皮、平台和盥洗設備，近年露營區愈來愈「變態」，有的帳內打造浴池、電視、冷氣應有盡有，通通幫你準備好，明明就是固定式建築物，假借露營為名義規避罰則，如今違法露營場無法可罰，呼籲新北訂定自治條例或輔導合法化。

張錦豪舉例，石門區某蒙古包露營區座落整片海岸線，土地屬水源保護區，卻被拿來從事大型商業行為，帳內設分離式冷氣、床鋪，裝潢得跟皇宮一樣，帳外還設烤肉區和游泳池，由於帳篷材質不防火，一但發生意外後果不堪設想。

侯友宜說，這太扯了吧，這種事不允許在新北市發生，不要等到發生意外再來追究責任，他裁示讓公安小組馬上處理，不僅要罰更要強拆，還要業者自負拆除費用。

侯友宜指出，該石門露營場已被開罰2次，蒙古包為固定式建築物，涉及違建問題，該罰就要罰，該拆就要拆，沒什麼好說的。

據了解，該露營場為石門區「半島秘境」，坐落北海岸岬灣地形而得名，以大陸蒙古地區空運來台的蒙古包為噱頭，共設置9頂，一晚要價1萬5000元，帳內設置冷氣、雙人床、傢俱、固定插座跟帳內照明等設備，帳外提供烤肉、泳池空間。

(中時 )