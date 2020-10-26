國家通訊傳播委員會（NCC）26日對中天新聞台進行審照聽證會，國民黨北市議員羅智強自掏腰包，在20輛公車上刊上「羅智強為新聞自由請命，蘇貞昌別當官新聞台的民主罪人」的廣告，租期2個月，每輛都會經過行政院，羅也邀請到國民黨主席江啟臣同台，羅痛批行政院長蘇貞昌與NCC搶奪人民的遙控器，憑什麼當人民的爸爸？

羅智強耗資20、30萬元，在20輛公車上刊登廣告，他指出，這是小強的「新聞自由公車」上路第一天，20輛將跑個跑60天，26日NCC對中天審照，12月初將會有結果出爐，如今新聞台走上被關這條路，是台灣新聞自由的關鍵時刻，所以這20輛車的路線都會經過行政院。

國民黨北市議員羅智強（右）26日包下20輛行經行政院的公車廣告，捍衛新聞自由，並請到國民黨主席江啟臣（左）站台。（鄧博仁攝）

「若中天被封口，新聞言論自由也會被封口！」羅智強指出，他不是為中天，而是為所有新聞台發聲，民眾有發聲監督政府的自由，台灣民主自由不能走回頭路，希望民進黨記取黨內前輩們，篳路藍縷去開創新聞民主自由的努力。

「蘇貞昌跟NCC別成為民主罪人！」他痛批，蘇說別當關新聞台的罪人，且應記取前總統陳水扁諄諄告誡的話，陳任內沒關掉TVBS，陳也說過台灣不能只有一個聲音，希望蘇跟NCC記住。

羅說，蘇別再找藉口，要關心中天就是因中天監督政府非常用力，「密件門」都說得很清楚，一NCC一開始就沒有「獨立運作」可言，現講一堆藉口說播報特定新聞的比例幾比幾，有任何意義嗎？他只想問TVBS過去怎批評陳水扁，陳有把TVBS關掉嗎？三立電視台過去怎樣去批評前總統馬英九，馬有把三立關掉嗎？

「遙控器掌握在人民手上，蘇與NCC憑什麼當人民的爸爸？」羅批，再怎樣討厭的言論，也要誓死捍衛發表言論的自由，連人民的爸爸都搶不了小孩的遙控器，蘇跟NCC卻把人民的遙控器搶過來；蘇出來罵「我管不了NCC、誰都管不了」，結果NCC前主委詹婷怡就被請辭下台，蘇好大威風，可干預NCC人士，現在說找的委員認為新聞台有問題，還敢說自己超然中立。

他轟蘇，「毒樹果實」理論有沒有聽過？一開始就不中立的單位，蘇一開始就能將黑手介入，把當人民笨蛋，新聞自由到底有沒有被踩死，就看看中天有沒有被關；蘇害怕人民的聲音，今天能關中天，明天就能用別的藉口關其他新聞台，後天就能用更多藉口關人民嘴巴，他是忍無可忍才站出來，否則不需要出20輛車去街上怒吼，沒那麼閒啦！

(中時 )