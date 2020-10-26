熙來攘往的火車站，以及行進中的火車上，也可以玩科學！科技部與交通部台灣鐵路管理局合作辦理的「2020台灣科普環島列車」今（26）日於台北車站啟動， 8節車廂的火車將於10月26日到10月29日 4天繞行台灣一周，共停靠26個車站，全台各地學童除了可以在火車上體驗各種科學實驗活動，火車進站前後也可以在車站玩1小時科學活動。

「2020台灣科普環島列車」結合公私部門資源，各節車廂除了科技部邀集台灣3M、台灣艾司摩爾、台灣默克、美光科技、和碩聯合科技、Sony Taiwan等企業設計各具特色的科學實驗活動，全台10所中學學生更接力辦理科學演示；每一停靠站由各縣市「全民科學周」科普活動計畫執行團隊在車站擺設科學實驗攤位和表演，讓當地學童和家長開心玩科學，學童上車後可以繼續玩到下一站，並在下一站繼續體驗第3場的科學實驗。

科普列車10月29日返回基隆舉行閉幕式，意猶未盡的民眾或學生可以繼續在各縣市舉辦的「全民科學周」體會科學原理與應用，讓科學不再是深奧困難的學科，而是生活中能體驗活用的實用知識。台灣科普環島列車網址：http：／／pstrain.colife.org.tw

(旺報 )