前農委會主委陳良基、林享能26日出席立法院公聽會都提出WTO的「基於國民健康」的規範，質疑民進黨政府當年強烈反美牛、豬的主張，現在怎麼都忘了？同時，陳良基也提醒陳吉仲，當農委會公告國內禁用萊克多巴胺，卻允許進口有容許量，未來恐怕會涉及違法的爭議。

立法院經濟委員會26日進行審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會，農委會前後任三位主委陳良基、林享能與陳吉仲都出席。

因應美萊豬2021年即將開放進口，農委會日前修正101年9月7日農防字第1011473960號公告，並自明年1月1日生效，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

陳吉仲指出，相較於2012年針對牛肉的公告，這次更為明確的強調，萊克多巴胺國內不得使用、製造、販賣等。

然而，陳良基指出，當年蘇嘉全擔任農委會主委時曾公告，乙型受體素，也就是萊克多巴胺是「毒害用品」，而當國內是禁藥時，就不可能允許進口，進口就是違法，因此，農委會的公告，恐怕未來會有違法的爭議。

政府以「經貿談判」為由決定開放進口美國萊豬，但是，陳良基與林享能都以WTO的第5.7條的「基於國民健康」的規定指出，當初民進黨政府反對美牛、美豬的強烈主張，「現在都忘了嗎？」

陳良基還說，如果是由政府製造出違害國民健康安全的商品，台灣有再好的健保，也是沒有用的。

林享能也指出，況且，美豬已經開放進口，再開放有瑕疵的美豬進口，是為了多重大的利益，需要犧牲國民的健康？6月台灣從口啼疫區除名，國產豬可以外銷出口，當政府決定再開放美國萊豬進口時，為何會忘了向美方要求國產豬銷美呢？

林享能說，政府決定開放美國萊豬進口時表示是時空環境改變了，他認為，不是時空環境變了，而是時空錯亂了。

(工商 )