國家通訊傳播委員會將於26日舉行聽證會審查中天新聞台換照，小強公車今重出江湖，呼籲蘇貞昌莫干涉新聞自由， 國民黨黨主席江啟臣今也到場聲援，要蘇貞昌解釋總統府密件，怒轟蘇不要當民主劊子手，「這就是一黨獨大的後果」。

針對8月21日NCC外部委員在換照諮詢會議中，做出了6：3建議不予續約的決定， 江啟臣表示，NCC不要變成髒兮兮，當有行政干預的紀錄，要如何讓民眾相信NCC可以獨立公正，是否能針對媒體表現或對營運做出公正的裁量。

江啟臣直言，因為過去包括蘇貞昌在內，都有太多針對NCC指指點點的事情，甚至NCC的前主委都都因為指點而主動請辭下台，這些記錄斑斑可考，而NCC不要讓行政力或是政治力介入變成髒兮兮，這也不符合當初從新聞局把監督這塊獨立出來成立NCC的用意。

「蘇院長不要當民主劊子手」江啟臣怒轟，蘇貞昌不應當新聞自由的劊子手，民主最大意義是，人民可以質疑，媒體可以去挖掘內幕問題，這也是民主最重要的意義，就是新聞自由與言論自由。

江認為，今天看到政府大量買網軍買廣告，用人民的納稅錢洗人民的腦就算了，現在你還要關閉這些講不好聽話的媒體，可能對你批評、監督的媒體你都要關掉，那台灣的民主還有未來嗎？

針對今年總統府爆發密件中，提及NCC委員可以配合處理中天的真實性，令人質疑撤換中天新聞台早已是當權者既定的劇本。江啟臣對蘇喊話，你在國會護航讓這些人來當選NCC委員，然後就執行當初密件所講的任務，現在對於質疑卻一概不說明，「這就是一黨獨大的後果」。

(中時 )