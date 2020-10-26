市調機構DIGITIMES Research表示，中國大陸5G網路自2019年6月商用至今，儘管至今表現符合預期，但仍不及4G商用後的用戶數與基地台的建置量，為加速4G用戶過渡至5G網路，營運商擴大5G資費優惠幅度，造成升級5G網路卻使用4G手機的現象外，也導致三大營運商獲利率未見起色，今年下半中國5G Standalone網路陸續商用後，垂直市場應用會是關注重點。

DIGITIMES Research表示，今年上半年中國大陸5G用戶穩定成長，5G終端裝置量達6,600萬，估計2020年底將達到1.85億，5G基地台累計也已超過40萬座，預估年底達65~70萬座，數據相當不錯。

不過，中國移動與中國廣電、中國聯通與中國電信分別簽署5G共頻共網合作協議，以降低5G網路部署資本支出壓力，即使如此，三大營運商5G資本支出在2020年上半年仍高達人民幣880億元，估計全年將超過1,800億元及338％年增率。

DIGITIMES Research認為，從營運面來看，三大電信業者透過4G與5G資費低差異化、低門檻設計，成功縮短4G用戶過渡到5G網路時程，但也形成5G套餐用戶數遠高於5G手機出貨量的特殊情況，這亦反應在2020年上半財報，三大營運商用戶ARPU及EBITDA/EBITDA Margin等財務數據並未因通訊世代交替而改善，也因此，展望後勢有兩大觀察重點，一是現階段仍缺乏凸顯5G通訊價值的消費性終端／服務，將導致5G用戶對營運商的重要性降低，而2020年下半中國5G Standalone網路陸續商用後，垂直市場會是關注重點；二是電信商5G資本支出將達高峰，加上商用初期貢獻營收有限，或加速開放式組網解決方案進入規模商用時程。

(工商 )