台中市議會教育文化業務質詢業務今天第3天，市議員林祈烽和施志昌兩人關心台中市的電競運動產業問題。林祈烽質疑，電競運動現已列為運動彩券職業比賽投注的項目之一，但市府卻不是很重視，運動局長也不是很了解，光是說要把台中打造成電競友善城市，如何施行卻沒有具體的規劃，電競產業和選手在台中未來要怎麼發展？

林祈烽說，市府去年9月舉辦的台中電競嘉年華活動，吸引超過3萬人次來參加，還找來全球首支全女子英雄聯盟的職業戰隊來和台灣的職業戰隊對戰，獲得許多好評，今年2020年電競嘉年華活動也要續辦，但很多電競迷都在問，現在都已經10月底了，2020年的電競嘉年華活動，什麼時候才會舉辦？

林祈烽表示，電競產業是一項前景看好的運動產業，國內目前也有多支職業電競隊伍，其相關比賽如「英雄聯盟」，甚至也列入國內運動彩券的投注項目之一，與職業棒球、籃球、足球和網球等等項目一樣，都開放給國人去下注。

林祈烽詢問運動局長李昱叡知不知道有這件事？李昱叡表示，沒有掌握到，不清楚。林祈烽批評，關心年輕人、重視電競運動不是光用嘴巴講講而已，要有計畫、要有行動，一個已經發展成職業聯盟賽事的電競運動，還列入運彩投注項目的運動競技比賽，市府主管機關的態度卻是輕描淡寫、敷衍了事，台中還想打造成「電競友善城市」？還想發展ACG動畫、漫畫及遊戲產業？這會成為一場大笑話！

李昱叡強調，市長很重視電競嘉年華活動，活動時間訂在12月18至20日，因為行銷和作業期程，以及考量防疫關係，技術上會包含虛擬和線上，以及現場活動，市府會來加強宣傳；未來會和高中及大專院校合作，推動電競比賽相關活動和學程，議員的建議，運動局會加強來做。

(中時 )