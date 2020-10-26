【現場直播】NCC現場最新情況 中天換照聽證會

中天新聞台執照年底到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會，有粉專聽完中天方律師的論述，大讚NCC只會跳針中天的裁罰件數和金額，難怪被中天律師電爆！

在今天的聽證會上，對於遭外界指控中天營運不善和新聞裁罰一事，中天暨利害關係人代理人方伯勳作出如下的說明：NCC所建議的相關建議，中天新聞都有履行。方伯勳強調，中天至今被裁罰21件，可是中天從103年拿到執照後，前三年都合格沒有裁罰，但從107年後共21件裁罰，裁罰金額共1073萬。如果依這些裁罰，他要說只有5件確認，其他16件都還未確認，根本不合理，因為如果以後這16件遭判定沒有問題，請問這樣可以判定中天新聞報導有問題？

對此，粉專「不演了新聞台」臉書發文表示，中天代理律師開場把論述建立在NCC裁罰不公，一是許多裁罰還在申訴中，二是《衛廣法》針對新聞，可否裁罰評論有疑義，三是裁罰金額憑什麼累加，四是NCC竟然裁罰反駁NCC裁罰不公的報導，差不多是個「砍人還不准人家喊救命」的概念。

然後NCC鑑定人聽到至今三個，都還在跳針裁罰件數與金額最高，應該是NCC提供的說帖吧！然後就在他打這篇的時候，一個鑑定人說，直播也要查證，應該延遲直播，或是即時中斷直播⋯。顆顆，果然根本毫無專業，也不懂新聞實務。而且如此一來，不就越來越接近央視了嗎？果然，只有綠共，超越中共，不管你信不信，反正我是信了。

(中時新聞網)