台中市一名27歲徐姓男子前年假冒服裝設計師，在網路上詐騙少女拍穿內褲、內衣做猥褻行為的私密照共12張，事後他向法院辯稱患有精神障礙，甚至裝瘋入住精神病院盼躲過刑罰，不料檢調在勘驗手機時，發現他與友人說「精神病院像陰屍路、一直就診取得緩刑我就贏了」等內容，法院最終判他9年有期徒刑。

徐男在臉書上使用女性名字，假裝成女性服裝設計師，透過臉書訊息誆騙少女當模特兒，有外快可賺，必須拍下穿內衣內褲的照片當作面試照，當女子真的傳照片後，他又威脅將外流照片，要求對方再拍下僅穿內衣內褲的裸體猥褻照片，甚至還有女子仿照性虐待姿勢拍下照片傳給他，他拿到照片隨封鎖對方。

徐男遭逮後辯稱罹患憂鬱症及妄想症等精神病症，甚至裝瘋賣傻到精神病院住一周，並定期回診，企圖拿到醫院就診證明以取得緩刑資格；不過檢察官發現徐男遭扣押的手機裡有一段和友人的對話，對話中徐男說「我為了減刑跑去精神病院住，我住一個禮拜差點嚇死」、「根本陰屍路、每個看到我都跟僵屍一樣圍過來」、「我要取得就診證明然後定期回診，緩刑的機會很大，取得緩刑我就贏了，就不用受牢獄之災」。

由上述事實，法院判定徐男精神鑑定未過，因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪重判徐男9年有期徒刑。

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(中時新聞網)