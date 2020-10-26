前農委會主委陳保基。（黃世麒攝）

立法院經濟委員會26日舉辦含萊克多巴胺美豬進口議題公聽會，前農委會主委、台大動物科技系名譽教授陳保基質疑現任農委會主委陳吉仲的報告，忽略了每年1萬9千噸的「豬雜碎」進口量，這些在美國通常是不給人吃的，若未完成查廠，恐讓國人健康付出巨大的代價。

農委會主委陳吉仲受訪時重申國內養豬業者不得使用萊劑，希望外界不要再誤傳。

(中時 )