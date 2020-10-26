農委會前後任主委交鋒 陳保基：未查廠恐付出巨大代價 12:582020/10/26 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 農委會主委陳吉仲。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前農委會主委陳保基。（黃世麒攝） 立法院經濟委員會26日舉辦含萊克多巴胺美豬進口議題公聽會，前農委會主委、台大動物科技系名譽教授陳保基質疑現任農委會主委陳吉仲的報告，忽略了每年1萬9千噸的「豬雜碎」進口量，這些在美國通常是不給人吃的，若未完成查廠，恐讓國人健康付出巨大的代價。 農委會主委陳吉仲受訪時重申國內養豬業者不得使用萊劑，希望外界不要再誤傳。 (中時 ) #陳保基 #農委會主委 #陳吉仲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美豬叩關在即 陳吉仲重申：絕不開放國內使用萊劑 09:582020/10/26 生活 藍委痛批 民進黨根本一言堂 中天若被關台 是逼人民上街頭 04:102020/10/26 政治要聞 農委會前後三任主委齊聚 陳良基：萊劑是禁藥 進口恐違法 12:222020/10/26 生活 黨產會明年編150萬宣傳會 藍質疑不要臉、大內宣 11:052020/10/26 政治 痛批蘇貞昌言行不一 全國總工會理事長陳杰號召民眾站出來挺中天 13:022020/10/26 政治 農地違章工廠僅14家斷水電 農委會：年底前未拆將斷水斷電 14:582020/10/26 生活 為創業吵架離家7次 青農終父獲認同入股 14:442020/10/26 社會 忍了一個多月，決定不甩大陸水運局…… 日海運商ONE 調漲美國線 04:102020/10/26 財經要聞 總長任內提想法 遭國安會封口 04:102020/10/26 政治要聞 東京奧運》組委會11月接受民眾退票 10:162020/10/26 體育 生活熱門新聞 國1台南交流道出口招牌改這樣 網一看照片傻：林佳龍太神啦 - 生活 魔性變天！29度掉到15度 本周暴冷時間曝 - 生活 煮完水餃的水別倒！內行曝：白湯底有這神奇功用 - 生活 變天！更強冷空氣周四報到 這兩天雨最大 - 生活 全聯芋頭布丁蛋糕引爆搶購潮 她一翻盒子底部驚：太有誠意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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