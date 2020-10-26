可用於降低輕度及中度疼痛、退燒的「乙醯胺酚」，在歐美是最多人使用的止痛藥，但是最新的研究證實，乙醯胺酚不只能抑制疼痛，還會弱化人們對於風險的認識，誘發人們去做危險的行動。

在美國，有600種以上的市售藥品或處方藥，都有乙醯胺酚的成分，根據2010年的研究，乙醯胺酚可以讓人內心「受傷」的感受降低，2016年的研究則發現它會讓人們無法「將心比心」（降低共感性），顯示這款藥物的副作用超乎想像。

俄亥俄州立大學神經科學家鮑德溫（Baldwin Way）及研究團隊一起探討乙醯胺酚對於「風險認識」造成的影響，分成3次的實驗，共計545人參加。研究團隊隨機將成人用頭痛藥1次的份量，即1000mg讓部分的被實驗者服用，剩下的被實驗者則是吃假的頭痛藥。

服用藥物後，讓他們重複嚐試「將空氣注入電腦螢幕上的氣球，並讓它膨脹，然後依照所發送的空氣可以獲得虛擬貨幣」的任務，只要做到了，被實驗者就可以隨時停止發送空氣，並將錢存入虛擬銀行中再換下一輪，但若是氣球因為過度送氣而爆炸，就無法獲得虛擬貨幣，只好一切從頭開始。

鮑德溫表示，這個遊戲的重點在於若是氣球爆炸的話，就什麼都沒有，究竟何時要設立停損點，變成是被實驗者最重要的功課。結果發現，吃了含乙醯胺酚的被實驗者，會不停地送氣，結果氣球比較容易爆破，但吃假藥的被實驗者，相對比較保守，顯示吃了乙醯胺酚的人，會採取風險較高的行動。

研究團隊表示，吃了假藥的人，當氣球一旦變大，他們會害怕氣球爆破而感到不安，而不安就會影響行動，而乙醯胺酚會讓人減輕不安，就會在行動上「冒進」。如果今天要評估的風險是玩高空彈跳、不綁安全帶就開車或夜晚走在治安不好的街道上，甚至是要不要換工作，這樣造成的影響就很嚴重。

鮑德溫表示，這次的實驗結果明顯發現乙醯胺酚會降低對風險的認識，美國有25%的人每星期都需要服用乙醯胺酚，未來可能對於社會產生重大的影響，像有些人可能會覺得新冠肺炎沒什麼而上街，最後可能讓四周圍的人一起染病，這樣的狀況也是整個國家及社會需要去調查的。

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(中時新聞網)