《商情》庫存持高 拖累國際鐵礦石價走跌 12:162020/10/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 庫存創近8個月高點，拖累上周五國際鐵礦石價走跌；因數據顯示，中國港口的煉鋼原料庫存較上周增加2.7％，至1.278億噸，創下近八個月以來高點，且澳洲與巴西鐵礦石發貨順利，本月庫存可能繼續增加，因此拖累國際鐵礦石價格下跌。 上周五(23日) 62%國際鐵礦石價約跌3.5%；65%國際鐵礦石價約跌3.1%；58%國際鐵礦石價持平。 大連期交所1月鐵礦石期貨收盤下跌3.1％，焦煤收跌1.1％，焦炭下跌0.8％；上海期交所螺紋鋼下跌1.0％，熱軋卷下跌0.7％。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #庫存 #價約 #期交所 #拖累 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》觀望重量級財報＋疫情急升 美股期貨走跌 10:002020/10/26 財經 《商情》獲利了結 紐約棉花回跌 10:342020/10/26 財經 紅單炒房 竹縣加強查緝預售屋 04:102020/10/26 地方新聞 業績看旺桂盟開盤大漲逾5％ 續創歷史新高 09:352020/10/26 財經 《半導體》華邦電所向披靡 旺宏法說前黃袍加身 11:422020/10/26 財經 《鋼鐵股》豐興重啟漲勢 漲廢鋼、鋼筋各300元 10:512020/10/26 財經 《電子零件》「錢」景亮 四大外資齊讚信邦 10:342020/10/26 財經 缺櫃加缺倉 船公司漲價應對 04:102020/10/26 財經要聞 英國富時100期貨 將登場 04:102020/10/26 證券．權證 升級需求增溫 主板廠Q4樂觀 04:102020/10/26 產業．科技 財經熱門新聞 真的要衝了！星宇航空宣布開航曼谷、大阪、東京 - 財經 再投書挺陸 避險傳奇達利歐：偏見讓很多人看不到中國機會 - 要聞 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 謝金河再暗挺川普 點名全世界賭美國大選股市巨頭卻未表態 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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