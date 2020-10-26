庫存創近8個月高點，拖累上周五國際鐵礦石價走跌；因數據顯示，中國港口的煉鋼原料庫存較上周增加2.7％，至1.278億噸，創下近八個月以來高點，且澳洲與巴西鐵礦石發貨順利，本月庫存可能繼續增加，因此拖累國際鐵礦石價格下跌。

上周五(23日) 62%國際鐵礦石價約跌3.5%；65%國際鐵礦石價約跌3.1%；58%國際鐵礦石價持平。

大連期交所1月鐵礦石期貨收盤下跌3.1％，焦煤收跌1.1％，焦炭下跌0.8％；上海期交所螺紋鋼下跌1.0％，熱軋卷下跌0.7％。(商品行情網)

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