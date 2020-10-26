未受美股漲跌不一影響，日股早上一開盤卻表現不俗，但開盤一小時過後，日經225指數卻一路向下並跌破平盤。稍後，雖有逢低買盤介入，但指數勉力僅維持在平盤附近。日經225指數早盤收23514.41點，小跌2.18，跌幅0.01%。東證一部指數早收1622.53點，跌2.79點，跌幅0.17%。

樂天(Rakuten)株式會社，是一家網際網路服務公司，旗下企業包括金融、通信、旅遊、不動產、運動等。日前傳出將發債1000億日圓，約9.5億美元為進軍5G電信市場做準備。另外，也傳出日本電氣(NEC)攜手亞德諾半導體 (Analog Devices)，共同為樂天 Mobile設計適用於5G網路的大規模MIMO天線無線電單元。市場似乎以負面消息解讀，不看好樂天集團涉足5G電信市場，股價早盤也一度大跌近2.6%。

盤面領跌族群包括：鋼鐵股，服務業，與證券類股。稍後佳能(Canon)，電機公司日本電產(Nidec Corp)以及日東電工 (Nitto Denko)都要陸續公布最新財報數字。

(時報資訊)