韓國生技藥廠Celltrion周一宣布，其新冠狀病毒快速檢測試劑盒Sampinute已經獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA），該公司與關係企業股價逆勢勁揚。

目前南韓生技大廠Celltrion股票漲1.89%，稍早前一度大漲4.6%；Celltrion Pharm與Celltrion Healthcare盤中一度上漲4.6%與1.6%，表現均優於大盤的下跌0.43%。

Celltrion表示，Sampinute快篩試劑盒能在10分鐘內提供新冠狀病毒的測試結果，且敏感度高達約94%。該公司在聲明中表示，公司在7月下旬申請許可，並於三個月後獲得授權，該產品8月已在美國推出。

Celltrion表示，公司計畫透過當地批發業者在全美供應Sampinute，因看好美國對快篩試劑盒的需求將會很大，尤其是那些即將結束遠程辦公，並重返工作崗位的大型企業與政府機構。

(時報資訊)