Sony新次世代遊戲機PS5將在11月開賣，今年在疫情帶動下，宅經濟發酵，Sony看好PS5開賣後首年度全球銷售量有機會超越PS4，有機會超越700萬台，已經傳出向零件廠加大拉貨的消息，台系供應鏈聯發科(2454)、鈺太(6679)等也將獲點名將受益。

Sony新次世代遊戲機PS5目前在各大主要開放預購的市場均傳出佳音，預購都銷售一空，Sony看好PS5開賣後首年度全球銷售量有機會超越PS4、即逾700萬台，已經傳出Sony向相關零組件廠加大拉貨力道，IC設計股包括聯發科、鈺太等。

聯發科除在5G時代積極卡位行動晶片外，對於成長型產品領域也持續擴展產品面，遊戲機也是下半年相當看好的品項之一，今年適逢新冠肺炎，目前歐美地區疫情持續位處警戒狀態，也使得宅經濟商機大好，加上年底聖誕旺季，本來就是消費性電子銷售高峰，故今年市場對於遊戲市場預期更勝以往，由於聯發科為PS5供應鏈之一，再傳出Sony已經向相關零組件廠加大拉貨力道的消息下，有利於聯發科第四季營運進補，營運拚淡季不淡。

至於鈺太因為本次11月登場PS 5首次搭載手把「DualSense」內建麥克風陣列，鈺太供應鏈其A-MIC(類比麥克風)，每年A-MIC(類比麥克風)需求量約8000萬顆，由鈺太和羅技平分，鈺太約可以吃下4000萬顆得訂單，以往年PS系列產品週期5~7年，未來幾年將扮演穩定出貨，且就長線來說，未來其他遊戲機款若也將該功能導入，則鈺太也將理當受惠。

(時報資訊)