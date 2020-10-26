全球航空業受疫情重擊下，星宇航空今日逆勢宣佈，12月陸續開闢曼谷、大阪、東京三大航點，搶佔亞洲重點城市，積極迎戰航空業的嚴峻寒冬。曼谷、大阪航線預定於11月2日起於星宇航空官網及各大旅行社接受訂位，東京航線暫訂11月中開放訂位。

星宇航空新開闢之三航點，初期提供每周2班的飛航服務，預定於12月1日開闢桃園-曼谷（蘇凡納布）、12月15日開闢桃園-大阪（關西）、12月16日開闢桃園-東京（成田）航線，並以「月」為單位，依市場需求，機動調整航班。

三條航線飛航時間表。（星宇提供）

星宇航空自今年初開航以來，即隨疫情變化彈性調整航班，從暫時性的全面停航、延緩開航宿霧及沖繩航線、採取客機腹艙載貨，到近月來復飛澳門每日1班、檳城每周2班的定期飛航，皆以最精實的方式，有效整合人員訓練、載客維運、貨運服務。在評估疫後整體航空運輸市場復甦情況，調整佈局選擇剛性需求強勁的各國「商業大城」提供旅運服務，期在復甦市場中穩健部署，以滿足旅客之需求與期待。

星宇航空執行長翟健華表示，在全球疫情未能控制的情況下，策略改變是必要的手段，但星宇的願景不變，包括：陸續交機的13架A321neo機隊，及將於2021年初落成啟用的星宇航空運籌中心等，各項軟、硬體建置都會依原訂進度穩健進行、如期到位。

(中時 )