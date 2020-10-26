新北市中和區公所為提升社區災害防救能力，強化民眾防災意識，25日下午3時在嘉慶里舉辦市級防災（韌性）社區防救災演練暨成果發表會，藉由演練過程中的實際操作，讓民眾更了解災害發生時如何有效應變及處理。

現場立委、議員、中和區公所、新北市政府消防局第七救災救護大隊、中和分局及國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心、中和高中、威剛科技股份有限公司、臺北巿政府消防局、信義區松光里里長、及國立臺灣科技大學營建工程系邱建國教授等單位前來觀摩演練指導，期待透過產官學共同合作，提昇防災救災能量，落實全民防災，發揮整體救災能力。演練活動順利圓滿成功並獲得在場長官大力讚賞。

新北市中和區公所為提升社區災害防救能力，強化民眾防災意識，25日下午3時在嘉慶里舉辦市級防災（韌性）社區防救災演練暨成果發表會。（中和區公所提供）

新北市中和區公所為提升社區災害防救能力，強化民眾防災意識，25日下午3時在嘉慶里舉辦市級防災（韌性）社區防救災演練暨成果發表會。（中和區公所提供）

新北市中和區公所為提升社區災害防救能力，強化民眾防災意識，25日下午3時在嘉慶里舉辦市級防災（韌性）社區防救災演練暨成果發表會。（中和區公所提供）

演練設定為中央氣象局發布海上及陸上颱風警報後，於颱風期間社區動員監控警戒及協助中和高中排除災害、地震應變作為及避難收容等情境，為保障民眾安全，嘉慶里辦公處立即啟動災害防救組織及應變小組，就如颱風及地震疏散救護及強制撤離、CPR與AED搶救昏迷民眾及災情彙整等多項狀況模擬，希望使社區民眾在各種災害來臨時，除了有自救、自保能力之外，同時具備協助他人的能力，使救災能量最大化，達到防患未然之效。

中和區長賴俊達指出，台灣由於地理環境的緣故，天氣型態變化多樣，6月至10月的颱風季，豪大雨時常造成民眾重大損失，一旦有較大的降雨，往往造成落石、坍方及土石流等嚴重災情，因此自救救援能量的提升、危機處理能力的強化、救災意識的普及更顯重要，而中和區截至目前為止，已成立頂南、內南、德行、華新、復興及嘉慶里共6個防災社區，其中嘉慶里於日前獲頒內政部績優韌性社區，本次嘉慶里防災社區防救災演練更是災害防救的更進一步，未來也會持續耕耘，盼能帶給中和居民安居樂業的好生活。

嘉慶里災害應變小組指揮官里長吳永華表示，颱風豪雨常有招牌掉落及樹木倒塌阻礙交通，推動防災（韌性）社區，平時除讓民眾更了解住家周遭環境脆弱地區、充實民眾基本救護救災技能外，災前自主整備及巡視，災時災後除了依靠政府力量，也編組運用社區資源排除規模小的災情，以達到防災社區自助、互助而後公助的目標，讓嘉慶里成為能降低災害衝擊、災後能迅速復原的社區。

(中時 )