台灣面臨高齡與少子化，根據今（2020）年9月資策會一項寵物飼養及消費行為調查指出，飼主與「毛小孩」已成為緊密如家人的關係，關心寵物健康樂活，其中「維繫寵物的健康」更是寵物飼主最優先考量，為此，台灣人壽子公司台壽保產險推出「寵愛毛孩」寵物綜合保險，替自己的寵物健康撐起照顧保護傘。

台壽保產險指出，寵物在台灣沒有如健保這類社會保險，依據獸醫師公會收費標準，寵物若遇重大診療，飼主需要負擔的掛號費、診察費、檢驗費、治療費、鎮靜麻醉技術費、住院費及其他輔助雜支等費用，金額動輒千元、萬元以上。建議毛小孩投保保險的觀念，跟為家人買保險是同樣的思考與規劃，包含寵物各種不同醫療項目的保障，例如門診、住院及手術；理賠的額度、次數及自負額，一旦毛小孩發生意外或生病需要保險理賠時，就毋庸擔憂。

「寵愛毛孩」寵物綜合保險於中國信託商業銀行網路智選保平台推出，其優於同業低自負額方案，每次醫療僅需負擔10％費用，其餘90％由保險公司補償，寵物若於9歲前完成投保，並維持每年續保，保障可至終身。

以王小姐的雪納瑞寶貝為例，在2歲投保「寵愛毛孩」寵物保險專案，每年只要（以下同）4,267元，折合每日只需花費11元。愛犬在一次公園散步中，從高處跳下後摔倒導致關節脫臼經寵物醫院麻醉、關節復位手術及住院醫療，共花費43,000元，依醫療單據及診斷書可向保險公司申請90％醫療費用共計38,700元，王小姐僅需自行負擔4,300元的10％醫療費用，省下來的費用可以給愛犬更多的術後照顧。

台壽保產險致力商品創新，連兩年蟬聯卓越保險評比「最佳創新商品獎」。繼「樂安居」家庭綜合保險，以保戶有無房屋貸款、房東或是房客身分，組合出適合自己的投保方案，滿足多元需求榮獲肯定。今（2020）年，「寵愛毛孩」寵物綜合保險除以不同保額方案，供各族群依經濟能力選擇外，更輔以保障終身（寵物9歲前可選擇自動續保），再次獲得肯定與好評。

(中時 )