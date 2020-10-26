大同集團旗下面板大廠華映為了在大陸上市，與陸官方簽下19項承諾，卻未在財報中揭露，前後任集團董事長林蔚山、林郭文艷夫妻等5人因此遭依財報不實罪起訴。台北地院今首開庭，林郭不認罪，稱她沒參與華映營運，財報也都相信會計師專業，卻無端被牽扯進去，無法認同。

大同21日召開股東臨時會改選董事，市場派以7比2壓倒性勝利，取得大同經營權。林郭文艷因財報不實案今赴北院開庭，是大同「變天」後首露面，但面對媒體詢問股臨會改選結果，林郭都未回應。

林郭開庭表示，檢方起訴有很多誤會，她沒有隱瞞的動機，從未簽署華映財報，因為大同有1份財報會合併集團子公司，華映的財報才會被貼過來。她沒有參與華映營運，雖然是董事會一員，但厚厚一本財報不會一一細究，同意華映在大陸的借殼上市案的會議中，也未簽署承諾任何事項。

林郭說，華映簽署的19項承諾究竟有無重要性，當時就引起很大關注，她記得當年簽核財報的永安會計師事務所還特別出具意見書，表明不必揭露19項承諾，她都是相信會計專業。

同案被告華映前總經理林盛昌、前財務長汪志成也被傳喚開庭。林供稱，他是理工出身，公司借重他製作、研發專業進行轉型，財報雖然有他的簽名，但這不是他的專業，都是由財會部門編製，再委託會計師事務所把關，財會從沒跟他提及19項承諾要怎麼記載，他沒有多加詢問，也沒有隱匿意圖。

汪志成則說，他2014年5月30日才到任，借殼上市案的源起並不清楚，2014年間赴陸出差時，看到大陸華映的年報，才知道有19項承諾，後來詢問會計師事務所，獲回覆是「非重要事項」，不用記載在財報上。

由於3人均遭限制出境、出海，法官對此詢問意見，3人都稱自己被冤枉，境管處分對他們非常不公平，林、汪2人更表示，符合自己專業的工作需要時常出差，境管害他們完全找不到工作。全案定12月28日再開庭。

檢方起訴指出，華映2010年以股作價藉由股權交換，取得大陸閩東電機公司75％股權完成收購，改名華映科技公司，盼在陸借殼上市，但因大陸證券監督管理委員會、證券交易所認為有疑慮，華映因此簽下19項不平等承諾，林郭文艷等人卻將此利空消息隱匿，未揭露在台灣華映的財務報表，涉犯《證券交易法》財報不實罪。

(中時 )