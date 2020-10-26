嘉義市東市場今26日上午9點左右，傳出樓頂女兒牆磚瓦掉落壓垮鐵皮屋頂，造成底下一間素食店老闆夫妻受傷送醫意外。（呂妍庭攝）

嘉義市東市場今26日上午9點左右，傳出樓頂女兒牆磚瓦掉落壓垮鐵皮屋頂，造成底下一間素食店老闆夫妻受傷送醫意外。（呂妍庭攝）

嘉義市東市場今26日上午9點左右，傳出樓頂女兒牆磚瓦掉落壓垮鐵皮屋頂，造成底下一間素食店老闆夫妻受傷送醫意外。（呂妍庭攝）

嘉義市東市場今26日上午9點左右，傳出樓頂女兒牆磚瓦掉落壓垮鐵皮屋頂，造成底下一間素食店老闆夫妻受傷送醫意外。（呂妍庭攝）

嘉義市東市場今26日上午9點左右，傳出樓頂女兒牆磚瓦掉落壓垮鐵皮屋頂，造成底下一間素食店老闆夫妻受傷送醫，其中侯姓老闆一度受困，嘉義市政府緊急派員前往了解、慰問，表示東市場正在進行耐震補強工程，不排除是施工震動力道大，或之前地震造成結構破壞，才會導致磚牆石灰鋪面掉落傷人。

今上午9點左右，素食店侯姓老闆夫妻正在店裡工作，頂樓磚牆突然崩塌，直接壓到鐵皮屋，在棚架下方洗菜的老闆當場被壓住，老闆娘右肩擦傷，碰然巨響讓大家都嚇了一跳，趕緊把老闆拖救出來送醫，初步了解，61歲侯姓老闆男子頭部有2公分撕裂傷。

市府建設處指出，東市場超過50年歷史，建物老舊，目前正進行二樓的耐震補強和三樓頂樓防水，今早工程單位整理3樓頂樓地面時，可能因為機具震動力道大，或日前強震破壞結構，導致脆弱磚牆石灰鋪面掉落，市府第一時間掌握狀況就要求廠商停工，並前往醫院慰問傷者。

建設處說，意外發生原因有待詳細調查，目前已暫停施工，會先檢視工程範圍鄰近建物做好安全設施，至於受傷攤商的醫療費用及商家修復等，會再討論如何處理。

(中時 )