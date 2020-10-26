宜蘭石城釣客落海 老翁不治 13:002020/10/26 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣頭城鎮石城漁港傳出有釣客落海，但上午11時30分，該名釣客宣告不治。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣頭城鎮石城漁港今天上午10時傳出有釣客落海，海巡、消防等單位派遣人車艇前往現場搶救，落海的75歲陳姓老翁雖然被海巡、消防人員合力救援上岸，但上午11時30分仍告不治。 據了解，住在新北市的陳姓老翁是在今天前往港區外，但途中不慎落海，將陳翁救上岸，但此時陳翁已無生命徵象，送往醫院急救後仍不治。 (中時 ) #落海 #老翁 #不治 #今天 #海巡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉縣養殖文蛤 收成率可達7成 04:102020/10/26 地方新聞 中華兒女一家親 媽祖祈福根連根 09:442020/10/26 兩岸 50陸船採砂 馬祖人驚光復節被包圍 04:102020/10/26 政治要聞 文物特展濃縮頤和園270年 04:102020/10/26 兩岸新聞 蔡明亮合作優人神鼓沙丘獻藝 04:102020/10/26 娛樂新聞 盤中零股交易今起跑 04:102020/10/26 財經要聞 台運-8海演訓 尋美軍核潛艦 04:102020/10/26 焦點新聞 《航運股》捷迅搶艙位 與順豐簽包機長約 11:252020/10/26 財經 立榮軍包機高雄飛東沙 今正常補飛 10:022020/10/26 政治 脫下「草鞋」換上「美國鞋」 04:102020/10/26 兩岸藝文 社會熱門新聞 萬年考生花7年考上書記官 兩年竟又出現在考場：真的太累了！ - 社會 戀愛了！超清純短褲妹花園夜市顧攤燦笑 網：天天光顧！ - 社會 八仙塵爆康復後泡夜店、嫖妓！8年女友陪伴復健 遭劈腿狠甩 - 社會 台灣住哪最不安心？網友一面倒指這個地區 - 社會 建設公司董座陳情突失控 立委高嘉瑜服務處外自淋汽油 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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