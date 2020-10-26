宜蘭縣頭城鎮石城漁港今天上午10時傳出有釣客落海，海巡、消防等單位派遣人車艇前往現場搶救，落海的75歲陳姓老翁雖然被海巡、消防人員合力救援上岸，但上午11時30分仍告不治。

據了解，住在新北市的陳姓老翁是在今天前往港區外，但途中不慎落海，將陳翁救上岸，但此時陳翁已無生命徵象，送往醫院急救後仍不治。

(中時 )