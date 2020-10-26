2011年曾一同參加選秀節目《KPOP STAR》而打開知名度的女歌手朴智敏及李遐怡，近日為迎接即將到來的萬聖節特別同框，並特別打扮成性感小惡魔。兩人在公開的照片中不僅尺度大開突破以往清純形象，凹凸有致的身材更讓網友直呼「長大了」。

9年前分別只有14、15歲的朴智敏及李遐怡，因參加首季選秀歌唱節目《KPOP STAR》而成為摯友，一路走來兩人亦敵亦友互相扶持，終於拿下冠軍與亞軍的寶座。節目結束後，朴智敏簽入JYP娛樂，李遐怡則進入YG娛樂，雖檯面上沒有太多機會互動，私底下卻經常相約不影響好交情。

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而過去總是給人肉肉形象的兩人，近期都換了公司後形象大反轉，不僅瘦了許多，穿著風格也比起過去更為大膽火辣。日前公開的合照中，李遐怡化身性感小惡魔，以深V得紅色細肩帶洋裝現身；朴智敏則是穿著緊身短裙制服，辣翻所有人，胸口開至胸下的設計，使飽滿雙峰一覽無疑，加上白皙的翹臀與「絕對領域」，讓粉絲們大噴鼻血。

照片一PO出吸引25萬人按讚，紛紛留言「沒想到兩人都長這麼大了」、「智敏越來越辣了」、「身材太好了」。

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(中時新聞網)

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