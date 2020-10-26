韓國人氣男團GOT7是2014年JYP推出的7人男子團體，成員朴珍榮除了團體活動外，今年戲約不斷，近期演出電視劇《花樣年華》，飾演大學時期的男主角，不僅是法律系系草，更熱血投身學運，並和學妹全少妮共譜一段青春戀曲。朴珍榮在劇中展現細膩好演技，光是在預告中深情凝望全少妮的眼神，就讓人看了直呼「戀愛了」！

朴珍榮受訪時表示，不同於先前詮釋的角色較為頑皮，這次挑戰的角色個性比較成熟，因此刻意練習把說話速度放慢，以溫柔的嗓音和溫暖的情感詮釋初戀感，成功演繹角色有時溫柔，有時強勢果斷的性格，連同劇演員劉智泰也不禁誇讚他演技出色。面對前輩讚美，朴珍榮相當謙虛，坦言自己在演技上還有不足的地方，像是在劇中自彈自唱的橋段，劇本上寫著「有水準地演奏吉他」，讓他困惑到底是要做到能閉著眼睛演奏，還是睡醒睜眼就能彈個沒停的地步，為此花了相當長的時間勤練吉他，搭配美好嗓音，最終呈現高水準演出。

朴珍榮為戲勤練吉他，搭配極富魅力的嗓音，自彈自唱模樣十分迷人(圖/中天娛樂台提供)

談到拍戲趣事時，朴珍榮笑說，全少妮的肩膀太尖了，害得他拍完酒後醉倒在全少妮肩膀睡覺的戲份後，肩頸十分痠痛，後續還得復健治療才得以舒緩，李寶英在旁聽了，忍不住開玩笑說：「朴珍榮身體太虛弱了吧！」。全少妮也反虧回擊，「有次單拍特寫鏡頭時，朴珍榮主動要幫忙在鏡頭外對戲，結果靠得太近反而害我笑場NG！」李寶英聽了再度揶揄：「珍榮是干擾人家演戲吧！」主角群互相吐槽，笑聲不斷，好感情可見一斑。

《花樣年華》劇情採雙線敘事，男女主角由李寶英和劉智泰飾演，朴珍榮和全少妮則演出男女主角少年時期，在大學相遇成為彼此的初戀，卻因故分手，多年後外再度重逢，發展出一段唯美愛情故事。導演孫政賢將本劇比喻為「廣藏市場的麻藥紫菜飯卷」，會讓人著迷，越看越上癮！更多精彩內容，請鎖定中天娛樂台39頻道，10月27日（二）起，每週一至週五晚間10點播出《花樣年華》。

(中時新聞網)