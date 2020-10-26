為配合警政署「防制營業場所毒品犯罪專案行動」，台中市太平分局於日前連續三日配合政府反毒2.0及333政策(三減、斷毒三流、三降)，針對轄區特種營業場所及涉毒高風險場所實施擴大威力掃蕩、臨檢作為，並溯源帶回毒品藥頭1名到案；警方希望透過強勢作為遏止不法，也將加強深夜巡邏，藉以提高見警率，也讓民眾安心。

有鑑於毒咖啡包、毒奶茶包等新興毒品在夜店、KTV、汽車旅館及小吃部等場所流竄施用，太平警方落實政府反毒策略，持續針對轄區進行布建及掃蕩勤務，日前於23至25日配合警政署「防制營業場所毒品犯罪專案行動」並結合市政府經濟發展局、都市發展局及消防局等相關局處共同實施，將特定營業場所納入防毒網，另也針對是否符合營業項目、消防安檢全面檢視，營造無毒且安全的休閒環境，讓民眾安心消費。

太平警方呼籲民眾如有知悉或發現有人在營業處所內施用或持有毒品，都可以向警察機關或110電話報案舉發不法行為，除依毒品危害防制條例偵辦外，也將結合目的事業主管機關對業者進行約制及裁罰。

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(中時 )