國民黨立委吳怡玎今日於立院司法委員會質疑，黨產會去查婦聯會是國民黨附隨組織，為何曾收民進黨、蔡英文總統及蔡總統、陳建仁副總統政治獻金專戶捐贈共1千5百萬的小英基金會不用查？黨產會副主委孫斌回應，小英基金會沒報備，所以沒查，將依吳怡玎要求在2周內啟動調查。

吳怡玎指出，《不當黨產處理條例》第4條對政黨的定義，指的是民國76年7月15日以前成立並依規定備案的政黨。所以是否除國民黨外，民進黨也屬其中之一？孫斌回應，是。

2018年小英基金會接受捐款名單 (國民黨立委吳怡玎辦公室提供)

2019年小英基金會接受捐款名單 (國民黨立委吳怡玎辦公室提供)

吳怡玎說，其附隨組織的相關定義是指，由政黨實質控制的人事及財務，而《不當黨產處理條例》第8條也要求，在條例施行1年內，政黨須報備有哪些附隨組織，並公布財產明細。

吳怡玎表示，蔡英文總統的小英教育基金會，在2019年度捐款名單上，出現了民主進步黨1千1百萬的捐助，代表財務是受了政黨控制，且當時民進黨主席也是蔡總統，人事當然也同樣受控制，請問是否有向黨產會報備為附隨組織？孫斌回答，小英基金會目前並沒有報備是附隨組織。

吳怡玎詢問，所以小英基金會是否為附隨組織？孫斌表示，以主管機關的理解，是要有不當取得財產的可能性，才會用行政處分去認定是否為附隨組織。

吳怡玎指出，但黨產會是先界定哪些是附隨組織，再去清查這些組織的財產來源是否適當，且《不當黨產處理條例》也明定，這些政黨或附隨組織需在一年內申報，你怎麼認定民進黨的附隨組織就不用申報？

孫斌表示，法律規定政黨和附隨組織要申報，但沒有罰則。而包括婦聯會在內，也沒有主動申報。吳怡玎質疑，為何黨產會會查婦聯會，卻不查小英基金會？

孫斌說，民進黨的新境界基金會已主動申報，也調查過財產狀況。吳怡玎質問，所以黨產會沒主動調查過民進黨？孫斌說，若有疑問都會去調查。吳怡玎追問，所以你們認為民進黨都沒疑問？

吳怡玎表示，不只是民進黨捐了1千1百萬給小英基金會，2018年擔任民進黨主席的蔡英文總統也捐了2百萬，還有蔡英文總統、陳建仁副總統的政治獻金專戶都有捐2百萬。

吳怡玎指出，依法政治獻金專戶中，結餘款要繳國庫，為何還可以捐給基金會？孫斌說，黨產會非政治獻金主管機關。吳怡玎質問，為何黨產會只查國民黨，不查民進黨？何時才要查小英基金會？孫斌承諾會在2個禮拜內開始調查。

(中時 )