下半年度最大電商銷售季雙11即將上檔，微星率先喊推「超級購物季」優惠方案，旗下熱銷款電競筆電直接下殺1萬元，再加碼送配件及防毒軟體，搶先開戰的氣勢毫不手軟。

微星旗下搭載NVIDIA獨顯RTX 2070的電競機款GL75 / GL65 Leopard，皆配置最新第十代Intel Core i7-10750H處理器、獨家Cooler Boost 5散熱模組設計，並搭載144Hz電競面板、獨家設計的Giant重低音喇叭模組，還有SteelSeries全彩背光電競鍵盤，不僅採用單鍵RGB全彩背光設計，還能透過軟體自訂顏色，以不同的背光顏色即時呈現出遊戲中的擊殺數、彈藥量、血量等各狀態。

而外蓋與鍵盤面皆採用金屬材質的效能電競GF65 Thin，搭載最新第十代Intel Core i7-10750H 處理器與GeForce RTX 2060獨顯，同樣配置進化Cooler Boost 5散熱模組設計，能即時有效排除廢熱，讓處理器和顯示卡皆能發揮最佳效能，依舊維持鍵盤面最低溫度。另支援播放Hi-Fi高解析音樂、Nahimic 3音效強化軟體提升3C立體音場效果，纖薄外型同時擁有最高7小時的電池續航力，能滿足工作及娛樂所需。微星同樣祭出下殺萬元優惠，原價49,900元，雙11新品上市優惠價為39,900元。另配置GTX 1650Ti的GF63 Thin，挑戰市場最低破盤價2.99萬元，限量供應售完為止。

即日起至11月29日、雙11活動期間購買指定款GL75 / GL65 Leopard及GF65 Thin、GF63 Thin皆享萬元折扣，微星再加碼送防毒軟體兩年版、Lucky造型悠遊卡、專業電競耳機等配備。

(工商 )