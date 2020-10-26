越南最近連續暴雨，造成逾百人死亡、數十人失蹤。龍華科大啟動關懷機制，請各系通知導師迅速訪查系上越籍學子境況，如有需要，學校可即時伸出援手；龍華科大觀光休閒系新南向國際學生產學合作專班觀光三A越南學子，也自動發起募款，幫助家鄉同胞。

越南洪水導致多達17萬餘間房屋被淹沒，糧食農作物被毀，近70萬隻禽畜死亡或被沖走。尤其強烈熱帶風暴沙德爾正移向越南中部一帶，帶來的豪雨恐令洪水進一步上漲，讓許多人無家可歸並陷入斷糧危機。

龍華科大本學期有700餘名越生，占全體境外生人數逾7成。龍華科大國際暨兩岸合作處、學生事務處得知越南水患災情後，立即啟動關懷機制，請越南籍同學聯繫家鄉家人，如有需要幫助可即時伸出援手。

龍華科大觀光休閒系新南向國際學生產學合作專班觀光三A越南學子，因遠在台灣求學，無法對家鄉同胞給予及時幫助，於是在同學發起下，不論金額多寡，全班32位同學共同獻出愛心，募款逾2萬6000元新台幣，並於日前匯款至當地人道救援組織，期盼這筆善款能夠實質幫助到越南家鄉同胞。

班長潘氏妙秋說，越南中部受到地形影響，每年10月初開始的季節性豪雨都會產生水患，但今年嚴重災情造成許多人流離失所，讓身在台灣的越南學子萬分不捨，卻又不知道可以幫家鄉同胞做些什麼？於是同學們紛紛拿出有限的零用錢捐助同胞。

導師林奕慬也表示, 雖然大家捐款的金額不高，但是這是同學們對家鄉滿滿的愛和思念，更希望能藉由涓滴捐款，大家有錢出錢有力出力，幫助家鄉同胞齊心度過難關。

觀休系主任胡光復指出，這些學生在台灣的學雜費、生活費都靠自己實習打工一點一滴節省下來，同學們願意自發性捐款，並力所能及地捐出零用錢，實在不容易也著實令人感動，也深切期盼越南災情可以順利解除，民眾早日回復平靜生活。

(中時 )