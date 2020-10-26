避險界傳奇、全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dario)今年已經多次透過各種管道強調，美國發動對中國貿易戰、技術戰，長遠來看時間還是站在中國這邊。他周末再投書英國《金融時報》(Financial Times)，批對華人偏見導致很多人看不到在中國機會。

達利歐開宗明義，寫到：「有些人曾說中國不可能成功，現在我們卻天天目睹中國的非凡成功。世界秩序正在變動，很多人因為長期的反華偏見看不到。事實上，歷史上除了曾經的屈辱世紀」(註：自鴉片戰爭前夕起約百年)，中國一直是最強的國家和文化之一，近40年變化更令人矚目。」

他舉例，36年前首次訪問大陸，將手掌大小的計算機送給官員，他們還覺得很神奇，現在在高科技領域，中國已經快追上美國，而且很可能5年內超車領先；1990年幾名他認識的愛國青年設計出中國首個股票市場，現在中國已是全球第2大股市。達利歐說：「自1984年以來，中國人均收入增加30多倍，預期壽命增加10歲，而貧困率幾乎降到零。」

他稱自己是全球宏觀投資者，中國經濟規模已大致與美國相當，而且擴張速度更快，有越來越多受過良好教育人口，還產生與蒐集更多需要人工智慧處理的數據，中國基本面強大，資產價格相對有吸引力，但全球對中國股票、債券持有仍然不足，而這種不足至少有部分原因是來自偏見。

達利歐在結語寫著：「美中在貿易、科技、地緣政治、資本市場、軍事力量上競爭激烈。長期來看，不變和普遍的原則會決定國家成敗，那就是生產力強、財政穩健、資產增速超過負債，國家就會崛起，這些通常發生在國民受良好教育、努力工作、舉止不明時。成見總是會蒙蔽雙眼，令人看不見機會。如果你出於與中國現實不符的原因對他們保持懷疑，我建議應該重新理清思考。」

(中時新聞網)