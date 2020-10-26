華擎(3515)受惠主機板需求續旺，2020年第三季自結合併營收續創新高，公司預期顯示卡需求轉強，將使第四季營收可望持平第三季高檔，並看好明年3大產品線均可望成長。投顧法人認為，華擎下半年及明年展望維持良好，獲利預期有上修空間，目前評價並未過高。

華擎9月初觸及205.5元的逾12年半新高，隨後一路震盪拉回163～175元區間盤整，1個月半月來修正幅度約26％。今（26）日股價開高後震盪持穩盤上，最高上漲2.12％至168.5元，截至午盤維持逾1％漲幅。三大法人上周合計調節賣超1813張。

華擎9月自結合併營收15.76億元，雖月減9.03％、仍年增23.36％，改寫同期新高。帶動第三季合併營收51.99億元，季增10.22％、年增34.44％，再創歷史新高。累計前三季合併營收135.13億元、年增41.47％，續創同期新高。

華擎總經理許隆倫表示，第三季營收續創新高，主要受惠遠距工作及教學需求，帶動主機板需求持續增溫。展望本季雖步入淡季，但主機板需求續強，配合超微（AMD）推出新品帶動顯示卡需求增溫，可望抵銷伺服器動能趨緩影響，使整體營收持穩第三季新高水準。

投顧法人指出，華擎第三季營收穩健成長，符合公司預期。受惠超微新品及零組件供貨改善，第四季顯示卡將擔當成長主動能，主機板在DIY市場需求續強下出貨估持穩，伺服器則受客戶消化庫存、主機板出貨較多影響而續降，但將有利於毛利率提升。

投顧法人認為，華擎第四季營運展望符合市場預期，預估今年營收可望成長35～40％、以185～190億元改寫歷史新高，且下半年毛利率可望逐步向上，帶動每股盈餘賺逾1股本、有望挑戰近9年高點。

展望明年，華擎看好主機板、顯示卡及伺服器3大產品同步成長，以顯示卡成長動能最強，主機板成長可望優於市場平均，伺服器則將受惠新增客戶及整機出貨增加。市場預估，華擎明年營收有望維持雙位數成長，產品組合改善則可望帶動毛利率續升。

投顧法人認為，華擎因第四季營收成長動能趨緩，致使近期股價出現修正。但下半年及明年營運展望良好，認為目前市場對華擎平均獲利預期仍有上修空間，以目前本益比對應，認為評價並未過高。

(時報資訊)