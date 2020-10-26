美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，看好第四季動能延續，且透過多元的產品布局，對2021年營運持續有利，維持440元目標價、加碼評等。

美系外資將瑞昱今年下半年銷售額、每股收益提高16%、10%，以反映PC的持續增長，儘管市場者擔心2021年PC動力將減弱，但瑞昱的多元化產品布局，將對其2021年基本面持續提供助益。

美系外資指出，瑞昱第三季銷售額為224億元、季增長29%、年增長40%，主要是因為電視SoC(系統單晶片)、TWS(無線藍牙耳機) SoC，Wi-Fi和交換機IC等需求強勁得帶動。瑞昱第三季的毛利率維持在43.3％，略低於第二季的44.8%，主要是因為產品組合中更多電視SoC、TWS SoC存在的價格壓力，再者就是新台幣大幅升值導致虧損，預計瑞昱第三季度每股收益為4.9元，季增加24%、年增長30%，將優於市場預期。

展望第四季，美系外資指出，由於第三季市場需求強勁，該動能將延續到第四季，將減緩正常性的季節性減少，預計瑞昱第四季營收落在215億元，季減少4％、年增長29%，此外，還看到了Wi-Fi 6和ANC(自動降噪) TWS SoC的出貨量持續成長，維持瑞昱第4季毛利率將維持在43.5%左右，上游晶圓產能的緊張產能可能會影響成本，維持440元目標價、加碼評等。

(時報資訊)