明年元旦起含萊克多巴胺美豬即將開放來台，針對進口殘留許可量的訂定，農委會前主委、台大動物科技系名譽教授陳保基表示，經中央主管機關明確宣告為禁用就是禁藥，對於禁藥不可允許訂定進口殘留許可量，批公告法規「漏洞百出」。

立法院經濟聯席會今日審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案」公聽會，產官學代表均出席，包含農委會、經濟部、財政部、教育部、中華民國養豬協會、臺大醫學院毒理研究所等。

農委會於今年9月7日修正農防字第1011473960號公告，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

陳保基說，2012年為了加入TPP諮商，美國要求我國開放含萊克多巴胺的美豬美牛，行政院遂訂定「保障國人健康」、「照顧產業發展」及「符合國際規範」3大原則，該年2月農委會除了與養殖業者溝通，也和衛生署召開3次專家會議，之後才落實「安全容許，牛豬分離，強制標示，排除內臟」的政策。

陳保基進一步說明，萊克多巴胺在國內已明確宣告為禁藥，我們就不能允許訂定進口殘留許可量，只有未在台灣使用，也沒有禁止的藥品才會訂定進口殘留許可。

以除草劑為例，在國際貿易關係評估及相關研究下對人體是相對安全下才訂定進口殘留量許可，但萊劑若大開先例，將「不利日後的談判。」

根據衛福部「食品衛生安全管理法」規定可不定期查廠，之前美國發生狂牛症時我方都有去查廠，這次針對豬內臟農委會及衛福部均未完成相關查廠，國民的健康將付出龐大代價，建議含萊劑豬雜碎也應制定相關貨號。

陳保基批，這次的修法公告「漏洞百出」，我國子法的規範國外根本不用理會，這次並非反對任何形式的貿易自由化，但距離明年開放還有一段時間，從急著9月7日就公告可看出幾乎缺乏溝通。

(中時 )