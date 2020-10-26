台股上周上漲1.16％，外資也再度轉為買超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超141.02億元，累計今年年初至10月23日止，外資總買進金額為9兆7,138.76億元，總賣出金額為10兆3,670.06億元，累計賣超為6,531.30億元。

外資總持有股票市值為17兆3,092.28億元新台幣，占全體上市股票市值的44.11％，較10月16日的17兆1,232.92億元新台幣，增加1,859.36億元。

在個股買超方面，外資買超都是近期具有題材的個股，買超第一大是長榮(2603)，著眼運價指數持續創高，艙位吃緊、運價上揚、加上低油價因素，外資上周買超65,301張，居買超第一大。面板報價第4季續揚，董座看好旺到2021年底，群創(3481)上周居外資買超第二大，總計買超59,481張。鴻海(2317)科技日秀出電動車實力，獲外資青睞，買超36,658張排第三。

賣超方面，聯電(2303)、大同(2371)、兆豐金(2886)居上周外資賣超前三大個股，分別賣超81,545張、38,953張及26,369張。

(時報資訊)