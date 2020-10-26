亞諾法(4133)與偉喬生醫將擴大合作開發高靈敏度COVID-19病毒抗原檢測快篩，今日股價雖開高，但盤中有賣壓出籠，股價由紅翻黑，跌幅逼近4%左右。

亞諾法指出，為提高COVID-19病毒抗原檢測快篩可見光靈敏度，與偉喬生醫是使用靶向N核蛋白與S棘醣蛋白(Spike protein)的抗體配對組合，是為更精密的奈米膠體金標記結合。為了再升級快篩靈敏度，亞諾法利用一種特殊的螢光珠可鍵結檢測抗體，偉喬生醫接續開發特有生產製造技術，整合鍵結檢測抗體的螢光珠化合物到側流層析系統的硝酸纖維素膜上，以此平台開發COVID-19病毒抗原檢測螢光快篩，來達成提升快篩靈敏度目標。

COVID-19病毒抗原檢測快篩不同於分子核酸檢測，是為在蛋白質層面提供健康人、感染患者或無症狀感染者體內病毒蛋白質含量的實際狀態。當被感染患者具最高傳染力時，病毒抗原檢測快篩是相當適合且可精確地判斷感染狀況，以辨別區分與隔離傳染性人群，係為控制病毒傳播與防止疫情惡化之必要措施。

(時報資訊)